Züleyha Ortak önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü şarkıcı 48 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.

Ortak, son dönemde fazla kilo kaybettiğini ve bu durumdan memnun olmadığını söyledi:

"Yoğun çalıştığım zaman yemek yiyemiyorum. Yemek yemediğimde bu hale geliyorum. Bir hafta yemediğimde 50 kilonun altına düşüyorum."

"Şu anda 48 kiloyum ama ideal kilom 52-53. Tekrar oralara geleceğim, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Hep aynı kiloda olmak daha sağlıklı."

"SÜREKLİ TERZİDEYİM"

Züleyha Ortak giydiği kıyafetlerin bol gelmesinden de yakındı:

"Kıyafetlerim çok bollaştı. 34 bedenden bile aşağı düştüm. Sürekli terzideyim, adeta terziye çalışıyorum diyebilirim. Bu kadar zayıf olmayı kimseye önermiyorum."