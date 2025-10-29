Küresel ölçekte yaşanan ekonomik kriz birçok sektörü etkilerken tatlı sektörünü de vurdu. ABD merkezli ulusal şekerleme dağıtımcısı CandyWarehouse.com Inc., Cadılar Bayramı haftasında mali sıkıntılar nedeniyle 11. Bölüm iflas koruması için başvuru yaptı. Şirketin iflas kararı, tatlı ve çikolata sektöründe büyük yankı uyandırdı.

10 M İ LYON DOLAR BORCU VAR

Bankruptcy Observer’ın haberine göre, Teksas eyaletinin Sugar Land kentinde faaliyet gösteren CandyWarehouse.com Inc., 24 Ekim’de ABD İflas Mahkemesi Teksas Kuzey Bölgesi’ne dilekçe sundu. Başvuruda, şirketin 100.000 ila 1 milyon dolar arasında varlığa ve 1 ila 10 milyon dolar arasında borca sahip olduğu belirtildi.

1 YILDIR SATI Ş LARINDA D Ü Ş Ü Ş YA Ş IYOR

Çevrimiçi satış verilerini inceleyen Grips Intelligence, şirketin 2024 yılı boyunca satışlarında düşüş yaşadığını açıkladı. Verilere göre Candy Warehouse’un 2024 yılı toplam satış hacmi yaklaşık 4,5 milyon dolar oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre %10 ila %20 oranında düşüş anlamına geliyor.

Ayrıca şirketin Ağustos 2025’te 216.677 web sitesi oturumundan 203.555 dolar gelir elde ettiği, ancak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında gelirlerinin önceki döneme göre %20 azaldığı bildirildi.

Veri şirketine göre CandyWarehouse.com Inc.’in 2025 yılı gelirlerinde %20 ila %50 arasında ek bir düşüş yaşanması bekleniyor. Küresel ekonomik sıkıntılar, artan üretim maliyetleri ve azalan tüketici talebi, şekerleme sektöründeki bu tür iflasların önümüzdeki dönemde artabileceği düşüncesini yarattı.