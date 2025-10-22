Belgelere göre Amazon, 2033 yılına kadar operasyonlarının yüzde 75’ini robot teknolojileriyle yürütmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yalnızca 2027 yılına kadar 160 bin pozisyonun ortadan kaldırılacağı ve toplamda 600 bin çalışanın işten çıkarılacağı tahmin ediliyor. Şirket, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için bu dönüşümü hızlandırmayı planlıyor.

HER ÜRÜN BAŞINA 30 SENT TASARRUF

New York Times’ın ulaştığı raporlarda, söz konusu otomasyon planının Amazon’a 2025–2027 arasında 12,6 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Bu da her bir ürün gönderiminde yaklaşık 30 sentlik maliyet avantajı anlamına geliyor.

Amazon, şu anda dünya genelinde 1 milyondan fazla robotla çalışıyor ve iki ayaklı “Digit” adlı insansı robotları da test sürecinde kullanıyor.

TEPKİLERE KARŞI İMAJ STRATEJİSİ

Raporlarda, Amazon’un kamuoyundan gelebilecek tepkileri azaltmak için iletişim stratejisini yeniden şekillendirdiği de yer alıyor. Şirketin, “otomasyon” veya “yapay zekâ” gibi ifadeler yerine daha ılımlı terimler olan “ileri teknoloji” ya da “cobot” (insanla çalışan robot) kelimelerini kullanmayı tartıştığı öne sürülüyor. Bu hamleyle Amazon, dönüşüm sürecini daha olumlu bir çerçevede sunmayı amaçlıyor.

AMAZON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kamuoyunda yankı uyandıran belgeler sonrası Amazon sözcüsü Kelly Nantel, iddialara açıklık getirdi. Nantel, “Belgeler her zaman eksik bir tablo sunar,” diyerek bu yazışmaların yalnızca belirli bir ekibin bakış açısını yansıttığını ve şirketin genel işe alım stratejisini temsil etmediğini ifade etti. Ayrıca ABD genelinde aktif işe alımların sürdüğünü ve yıl sonuna kadar 250 bin sezonluk pozisyonun açılacağını belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Amazon’un bu planlarını gerçekleştirmesi durumunda iş gücü piyasasında büyük bir dönüşüm yaşanacağını vurguladı. Acemoğlu, “Amazon bu hedeflerine ulaşırsa, ABD’nin en büyük işverenlerinden biri artık net bir iş yaratıcısı değil, iş yok edicisi olacaktır,” sözleriyle olası ekonomik sonuçlara dikkat çekti.