Sokak röportajında bir şahsın tüfekle havaya ateş açtığı anları görüntülediği için dört gün önce gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt dün gece yeniden gözaltına alındı.

"Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" olarak bilinen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kore Mahallesine sokak röportajı için giden Sarı Mikrofon ekibi röportaj yaptığı sırada bir şahıs havaya pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Olaydan 3 gün sonra röportajı gerçekleştiren Özkan Bozkurt gözaltına alındı. Savcılığın tutuklama istediği Bozkurt adli kontrolle serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

BirGün'de yer alan habere göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı verildiği bildirilen Bozkurt dün gece saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındı.