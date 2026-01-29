İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda ismin verdiği saç ve kan örneklerinin sonuçları çıktı.

Buna göre, Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerin incelenmesinin ardından dört şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

ATK tarafından yapılan incelemelerde; Selen Çetinkaya, Ayşe Sağlam, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'da 'kokain' maddesi tespit edildi.

SELEN GÖRGÜZEL'İN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında örnekleri incelenen isimlerden 4'ünün testi ise negatif çıktı.

Testi negatif çıkan isimler oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Nilüfer Batur, Nazlıcan Taşkın ve Ceren Alper oldu.