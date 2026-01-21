'La Nicholette' ismiyle Tiktok'ta 120 bin Instagram'da 170 bin takipçisi bulunan 25 yaşındaki Meksikalı Nicholette Pardo Molina, Meksika'nın Sinaloa eyaletinin Culiacán şehrinde Tesla Cybertruck marka bir araç kullanırken silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Nicholette'nin kullandığı araç, Musala Adası bölgesinde silahlı ve maskeli şahıslar tarafından durduruldu.

Küçük bir arabaya zorla bindirildi.

Genç fenomenin zor anları kameralar tarafından kaydedilirken sosyal medyada da hızla yayıldı.

Güvenlik güçleri bilgi toplamak için olay yerine geldi ancak genç fenomenin nerede olduğu hala bilinmiyor.

Mor renkli Cybertruck aracı ise soruşturma için Eyalet Başsavcılığı tarafından el konuldu.