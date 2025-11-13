Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un spikeri Gürler Akgün, canlı yayın sırasında aldığı mesajla ikinci kez baba olacağını öğrendi. O anlarda yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk anları sosyal medyada gündem oldu.

EŞİ CANLI YAYINDA HABERİ VERDİ, KAYDA ALDI

Akgün’ün eşi, sosyal medyada “Eşime canlı yayındayken ikinci kez baba olacağı haberini veriyorum” notuyla paylaştığı videoda, eşinin tepkisini kayda aldı.

MESAJI OKUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

beIN Sports ekranlarında program sunan Akgün, eşinden gelen mesajı okurken hem konuğunun konuşmasını dinledi hem de mesajın içeriğini fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Akgün’ün, canlı yayında baba olacağını öğrenmesinin ardından verdiği samimi tepkiler çok konuşuldu.