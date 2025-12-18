Dijital içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Gain Medya’ya yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar sürerken, Gain Medya’ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.