İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Acet, Cebeci ve Sarıoğlu, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edildi.

Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.