İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan U.D., M.S. ve S.G.’nin, ilgili ülkelerin kolluk birimleri ile yürütülen ortak operasyonlarla Rusya’da yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.
Yerlikaya, U.D.’nin ‘Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı olduğunu, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti’ gibi toplam 53 suç kaydı bulunduğunu belirtti.
Ayrıca, U.D.’nin 2020’de Atakum’da Y.C.’nin ve 2024’te Canik’te A.C.’nin öldürülmesi olaylarının azmettiricisi olduğu, 8 ayrı dosya kapsamında arandığı ve 19 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Rusya’da yakalanan U.D., Samsun’a getirildi ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, U.D.’nin tutuklanmasına karar verdi.