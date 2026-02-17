Coşkun Et’in satış mağazasından satın aldığı Coşkun marka sucuğun ambalajını açıp tüketim öncesi kontrol ettiğinde ürünün içinden plastik bir mavi bir cisim gören Ali İhsan Bal, 13 Şubat 2026 tarihinde CİMER’e yaptığı başvuruda durumun gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Bal, firmayla iletişime geçmesine rağmen kendisine herhangi bir çözüm sunulmadığını ve gerekli ilginin gösterilmediğini belirtti.

Ürün ile yabancı maddeyi muhafaza ettiğini kaydeden Bal, gerekli denetimlerin yapılmasını, firma hakkında mevzuat çerçevesinde işlem uygulanmasını ve kendisine bilgi verilmesini talep etti.

CİMER’e yapılan başvurunun ardından dosya gereği için Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletildi.

Gıda Bülteni’ne konuşan Bal, sucuğu İstanbul Kağıthane’deki fabrika satış mağazasından aldığını belirterek, “Plastik çıkınca markaya durumu bildirdim. Bana ‘istediğiniz yere şikâyet edin’ tarzında dönüş yaptılar. Instagram üzerinden de yazdım, ardından beni engellediler” dedi. Bal ayrıca Tüketici Hakem Heyeti’ne de başvuracağını ifade etti.