'Kızılcık Şerbeti' yeni sezonda pek çok gelişmeyle karşılaşmıştı. RTÜK incelemesi, izleyici tepkisi, oyuncuların ayrılması derken dizi epey güç kaybetmiş, reytinglerde zirveyi 'Taşacak Bu Deniz'e kaptırmıştı.

Her şeye rağmen izleyicisinin ilgisinin sürdüğü dizi geçen hafta ise iyi bir reyting alarak hâlâ ayakta olduğunu herkese göstermiş oldu ve kadroyu güçlendirme çabaları da devam ediyor.

Son olarak 'Kızılcık Şerbeti'ne sunucu Saba Tümer'in konuk olacağı öğrenildi.

Geçen yıl Evrim Alasya'nın Saba Tümer'in YouTube programına konuk olmasının ardından 121. bölümde Saba Tümer diziye gelecek.

Tümer, dizide 'Kıvılcım'ın programına konuk olacak.

ESKİ KARAKTERLERDEN BİRİ DE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan 'Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni fragmanında 'Nursema'nın eski nişanlısı 'İlhaminin' diziye geri döndüğü görüldü.