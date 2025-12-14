İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta aralarında Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu'nun yer aldığı üç isim gözaltına alınmış ve yasaklı madde kullanımına yönelik test için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.





9 Aralık'ta söz konusu operasyonu genişleten savcılık, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 ismi gözaltına aldı. Devam eden süreçte Ersoy ve 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dün akşam saatlerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde olan Habertürk'te Cebeci'nin işine son verilmişti.





CEM YILMAZ'A GÖNDERDİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere ve Sabah yazarı Dilek Güngör'ün paylaştığı görüntülere göre, gözaltı sonrası eşyalarına el konulan ve inceleme işlemleri devam eden Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda, Habertürk ofisinde halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği anlar bulundu. İncelemede Cebeci'nin söz konusu görüntüleri ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderdiği anlaşıldı.

CEM YILMAZ: 'BEN O İŞLERİ 1998'DE BIRAKTIM'



Yazışma kayıtlarına göre, Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.





