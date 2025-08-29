Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor adlı yarışmada uzun yıllar boyunca yarışmacı olarak bulunan ve son yıllarda yarışmanın sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

'ARACI KAMYONETİN ALTINDAN ÇIKARTTILAR'



Ceylan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:1



"Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim.

Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."