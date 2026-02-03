Amerikan televizyon dünyasının en tanınmış simalarından biri olan Savannah Guthrie, bugünlerde ekranlarda haber sunmak yerine, kendi ailesini sarsan korkunç bir olayı çözmeye çalışıyor. NBC’nin sevilen programı Today’in sunucus, Arizona’da tek başına yaşayan 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie’den gelen acı haberle sarsıldı.

Cumartesi gecesinden bu yana kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının durumu, yerel emniyet güçleri tarafından sıradan bir kayıp olayı değil, yoğun kaçırılma şüphesi içinde değerlendiriliyor.

EVİNDEN UYURKEN ORTADAN KAYBOLDU



Güvenlik güçleri, Nancy’nin evinde yaptıkları incelemeler sonucunda konutu resmi bir "suç mahalli" ilan etti. Polisin üzerinde durduğu en güçlü teori, yaşlı kadının gece uykusunda olduğu sırada evinden zorla çıkarılmış olması.

50 yıllık polislik tecrübesine dayanarak konuşan Şerif Nanos, fiziksel sağlık sorunları nedeniyle 50 metre bile yürümekte zorlanan bir kadının, kendi isteğiyle evden çıkıp izini kaybettirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.

BÖLGE HALKI KADINI ARAMAYA BAŞLADI



Nancy Guthrie’nin hayatını idame ettirebilmesi için düzenli olarak kullanması gereken hayati ilaçlar, olayı daha da kritik bir boyuta taşıyor. Pazar sabahı her zaman gittiği kiliseye gelmemesi üzerine fark edilen bu esrarengiz kayboluşun ardından, bölge halkından yardım istendi.

Yetkililer, yaşlı kadının rehin alınmış ya da kaçırılmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, hayatta kalma şansını artırmak için saniyelerin bile önemli olduğunu açıkladı.

EKRANI BIRAKIP ANNESİNİ ARAMAK İÇİN KOŞTU



Olayın duyulmasının ardından Savannah Guthrie, tüm profesyonel sorumluluklarını bir kenara bırakarak derhal Arizona’ya hareket etti. 2026 Kış Olimpiyatları açılış törenini sunması planlanan ünlü sunucunun, bu büyük görevi iptal ederek ailesinin yanında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sosyal medya ve basın aracılığıyla annesi için dualar beklediğini duyuran Guthrie ailesi, güvenlik güçleriyle tam koordinasyon içinde bir mucize gerçekleşmesini bekliyor. Son olarak Cumartesi akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra evine bırakılan Nancy Guthrie’den gelecek tek bir iz için tüm eyalet genelinde geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.