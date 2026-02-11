Sokakların polisle dolduğu, helikopterlerin mahalle üzerinde mekik dokuduğu Tucson kenti, şimdi ekranların sevilen isminin annesinden gelecek umutlu bir habere kilitlenmiş durumda.

31 Ocak gecesi evinden iz bırakmadan kaybolan 84 yaşındaki Nancy Guthrie’nin akıbetine dair yürütülen soruşturma, FBI’ın yayımladığı şok edici güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan kritik bir gözaltı ile yepyeni bir boyut kazandı.

ENGELENMEYE ÇALIŞILAN KAMERALAR

Soruşturmanın seyrini değiştiren en somut delil, Nancy Guthrie’nin kapı zili kamerasına yansıyan o anlar oldu. Görüntülerde, yüzünde kayak maskesi, sırtında çantasıyla kapıya dayanan bir şahıs görülüyor. Kimliğini gizlemek için profesyonel bir çaba sarf eden bu gizemli figür, ağzında fener tutarken bir yandan da bahçeden kopardığı bitkilerle kameranın görüş açısını kapatmaya çalışıyor.

FBI Direktörü Kash Patel, şahsın üzerinde bir silah kılıfı seçildiğini işaret etse de görüntülerin bulanıklığı nedeniyle bu ayrıntı henüz kesinleşmiş değil. FBI, günlerce süren teknik çalışma neticesinde kurtarılan bu görüntülerin, saldırganın profesyonelliğini kanıtladığını savunuyor.

VERANDADAKİ KAN İZLERİ KORKUYU ARTIRIYOR

Nancy Guthrie’nin akıbetine dair en sarsıcı bilgi ise evin girişinden geldi. Verandada bulunan kan örnekleri üzerinde yapılan DNA testleri, kanın maalesef 84 yaşındaki kadına ait olduğunu tescilledi. Tansiyon ve kalp hastası olan, hareket kabiliyeti kısıtlı bir kadının dokuz gündür ilaçlarından uzak olması ve olay yerindeki bu şiddet emaresi, güvenlik güçlerini en kötü senaryoya karşı alarma geçirdi.

TUCSON GÜNEYİNDE OPERASYON VE İLK GÖZALTI

Soruşturma derinleşirken beklenen haber salı günü geldi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Tucson’un güney kesiminde bir şüpheli sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Kimliği sır gibi saklanan bu kişinin, yayımlanan görüntülerdeki maskeli şahıs olup olmadığı henüz netleşmedi. Polis ekipleri gözaltı haberiyle eş zamanlı olarak Nancy’nin mahallesini yeniden abluka altına aldı. Bölgedeki drenaj hatları ve menfezlerin fenerlerle taranması, aramaların artık çok daha dar bir alanda ve titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor.

BEYAZ SARAY VE KAMUOYU AYAKTA

Olayın yankıları Arizona sınırlarını aşarak Washington’a kadar ulaştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüntüleri izleyen Başkan Trump’ın büyük bir öfke duyduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi. FBI ise Texas’tan California’ya kadar tüm eyaletlerde dev dijital panolara ilanlar vererek halktan yardım istedi. Savannah Guthrie, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda annesinin hayatta olduğuna dair inancını koruduğunu belirtirken, içinde bulundukları durumu "umutsuzluğun eşiği" olarak tanımladı.