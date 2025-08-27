Rekabet Kurulu, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında soruşturma başlattı. Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada, şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlediği, bayilerine bölge ve müşteri kısıtı getirdiği ve belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü dayattığı iddialarıyla ilgili yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

“Ayca” ve “Beydede” markalarının yanı sıra zincir marketler için özel markalı ürünler de üreten şirketin, söz konusu uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik dosya Kurul gündemine alındı.

Ön araştırmada toplanan bilgi ve belgeleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Ayca Süt Ürünleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.