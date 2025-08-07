1961 yılında Chicago’da kurulan ve genç kızlar arasında popüler olan marka, yıllar içinde “ilk kulak deldirme yeri” olarak bir kültür haline gelmişti. Claire’s, 1978'den bu yana 100 milyondan fazla kulağı deldiğini belirtiyor. Ancak artan rekabet, pandemi etkisi ve ithalat vergileri şirketin finansal yapısını ciddi şekilde sarstı.

Şirketin iflas başvurusu, Delaware’deki ABD iflas mahkemesine yapıldı. Belgelerde, şirketin Çin, Tayland ve Vietnam gibi tedarikçi ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanan yeni tarifelerin ve yüksek kira maliyetlerinin kârlılığı düşürdüğü vurgulanıyor.

Claire’s şu anda Kuzey Amerika ve Avrupa’da 17 ülkede faaliyet gösteriyor. 2 bin 300’ü aşkın satış noktasına sahip olan şirket, bunların 210’unu Walmart içinde, 120’sini ise “Icing” markası altında işletiyor. Ayrıca alışveriş merkezlerinde 9 bine yakın kiosk da Claire’s çatısı altında çalışıyor.

2021’de ikinci kez halka arz edilmek istenen şirket, daha önce 2013’te başarısız bir IPO süreci yaşamıştı. Ancak bu girişim de 2023’te resmen geri çekildi. Claire’s, güçlü bir yatırımcı ilgisi olmasına rağmen, perakende satış alanında yaşanan değişimler karşısında ayakta kalmakta zorlanıyor.

MAĞAZLARIN ÇOĞU ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE

Şirket, mağazalarının çoğunun alışveriş merkezlerinde yer almasının da dezavantaj yarattığını belirtiyor. Alışveriş merkezlerine olan ilginin azalması ve genç müşterilerin online alışverişe yönelmesi, şirketin hedef kitlesine ulaşmasını güçleştiriyor.

Dahası, özellikle SHEIN gibi online moda devleri ve Lovisa, Rowan, Studs gibi kulak delme hizmeti veren yeni oyuncular Claire’s’in rekabet gücünü azalttı. Şirket, bu durumun son yıllardaki performansını önemli ölçüde etkilediğini vurguluyor.

ABD eski başkanı Donald Trump’ın ithalat politikalarının sonucu olarak Çin’den yapılan ürün ithalatının maliyetinin sadece Nisan 2025'ten bu yana 30 milyon dolar arttığı belirtiliyor. Claire’s, ürünlerinin yüzde 56’dan fazlasını Çin’den ithal ediyor.

Claire’s, iflas sürecinde bazı yatırımcılarla görüşmeler yürütse de, şu ana kadar markanın perakende ayağını ayakta tutacak kesin bir alıcı bulunamadı. Şirket, kısa sürede bir satış gerçekleşmezse kalan tüm mağazalarını kapatmak zorunda kalabilir.