Türkiye’de gıda güvenliği tartışmaları sürerken Ticaret Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Açıklanan listede onlarca firma yer alırken, en dikkat çeken detay ünlü baklavacıların listenin en başında yer alması oldu.

ÜNLÜ BAKLAVACILARDA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

Listenin en çok konuşulan kısmı, baklava sektöründe öne çıkan iki büyük isim oldu:

Hacıoğlu Baklava: “Fıstıklı Special Baklava” ürününde gıda boyası tespit edildi. Parti/Seri No: STT: 06.11.2024 – İl/İlçe: Ankara/Yenimahalle.

Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta-Abdullah Çopur: “Fıstıklı Sarı Burma Baklava”da gıda boyası bulundu. Parti/Seri No: STT: 22.11.2024 – İl/İlçe: Ankara/Yenimahalle.

ÇAYDA DA HİLE TESPİT EDİLDİ

Listede yalnızca tatlılar değil, içecekler de var.

Özen Çay Sanayi’ye ait Özen Çay Gold Rize Çayı (5 kg) ürününde gıda boyası tespit edildi. İl: Rize/Güneysu, Parti No: 01564627.

SÜT ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE YERİNİ ALDI

Konya’daki üreticiler öne çıktı:

Doğasan İnş. Otom. Tur. Danışmanlık ve Reklamcılık – Osman Tavşan firmasına ait tulum peyniri, yoğurt ve tereyağı çeşitlerinde bitkisel yağ, nişasta ve yağ oranı düşüklüğü tespit edildi.

Yekta Süt Ürünleri markalı eritme peynirlerinde bitkisel yağ ve nişasta bulundu.

Gümüş Süt ve Süt Ürünleri (Hasan Küçük)’ün eritme peynirinde de nişasta tespiti yapıldı.

ET ÜRÜNLERİNE KANATLI ETİ VE SAKATAT KARIŞIMI

Et sektöründe de ciddi usulsüzlükler görüldü:

Altınay Et Mamulleri’ne ait dilimli piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

Büyük firmalardan Bayazıt Et ve Et Ürünleri’nin “Isıl işlem görmüş sucuk” ürününde kanatlı eti tespiti yapıldı.

Antalya ve Kocaeli’de satılan köfte ve kıyma ürünlerinde ise sakatat karışımı bulundu.

BAL VE BAHARATLARDA TAĞŞİŞ

Merbal, Canpetek ve Saf Natural Bal markalarının süzme bal ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.

Ekim Baharat’ın “Tatlı Toz Kırmızı Biber” ürününde domates tespiti yapıldı.

Hasırcılar Baharat’ın “Kekik” ürününde yabancı madde bulundu.

ZEYTİNYAĞINDA KARIŞIM SKANDALI

Nova Olive, Vakfıbirlik, Çalkuşu, Güçlü Yağ ve Naturel Akdeniz markalarına ait zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karışımı tespit edildi.

İzmir, Aydın ve Balıkesir’de üretilen birçok zeytinyağı tüketiciye “natürel sızma” etiketiyle sunulmasına rağmen aslında karıştırılmış çıktı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 23 Eylül 2025 listesi, gıda güvenliğinde yaşanan sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü baklavacıların da listede yer alması, vatandaşların alışverişte marka bilinirliği kadar ürün güvenliğine de dikkat etmesi gerektiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, tüketicilerin bu tür duyuruları takip ederek hem kendi sağlıklarını korumaları hem de sektörde şeffaflığı desteklemeleri gerektiğini vurguluyor.

İŞTE 23 EYLÜL 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER TAM LİSTE: