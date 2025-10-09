Arjantin devi Boca Juniors'ın teknik direktörü Miguel Angel Russo, hayatını kaybetti.

7 Ekim'de Boca Juniors, teknik direktörü Miguel Angel Russo'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve gözetim altında tutulduğunu ve bu süreçte Russo ile ailesinin yanında olacaklarını açıklamıştı. Rahatsızlığı hakkında hassasiyet nedeniyle detay verilmedi.

Boca Juniors, bu sabah yaptığı açıklamada 69 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Miguel Angel Russo’nun hayata veda ettiğini açıkladı.

2 Haziran 2025'te Boca Juniors ile sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam bu sezon Arjantin devinin başında 13 maça çıkabildi.