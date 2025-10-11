Geçen aylarda kardeş acısı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gece Etiler'deki bir gece kulübünün çıkışında görüntülendi.

Yalçın mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçti. Yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının oturması dikkat çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü teknik direktör, hızla aracını hareket ettirerek uzaklaştı.

Ön koltuktaki kadınları görenler "Etiler dolmuşu mu" diye espri yaptı.

MAÇTA PANKART AÇILMIŞTI

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen aylarda hayatını kaybetmişti.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaşırken mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" pankartı açmıştı.

Yalçın da "Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullanmıştı.