İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran mirasçılar, Etem Çalışkan’ın “Atatürk portre ve imzası” adlı karakalem çalışmasının firma tarafından tişörtlere basılarak satışa sunulduğunu öne sürdü.

Ailenin şikâyet dilekçesinde, söz konusu portrelerin hem mağazalarda hem de internet üzerinden satıldığı, eserin kopyalanarak ya da üzerinde değişiklik yapılarak kullanıldığı belirtildi.

Dilekçede ayrıca, eser sahibinin adının ürünlerde yer almadığı ve portrede özgün haline aykırı müdahaleler yapıldığına dikkat çekildi. Mirasçılar, firmanın portreyi ticari gelir elde etmek amacıyla bilinçli şekilde kullandığını savunurken, ürün katalogları ile satış linklerini de dosyaya delil olarak ekledi.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre aile, uğradıkları maddi ve manevi zarar nedeniyle firmadan şimdilik 2 bin lira belirsiz alacak ile 60 bin lira manevi tazminat talep etti. Atatürk portreli tişörtlerin özellikle milli bayramlarda çocuklar tarafından sıkça tercih edildiği biliniyor.

Öte yandan Anıtkabir kitabelerinde de görev alan Etem Çalışkan, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe meali, Nutuk, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı’nın kaligrafik yazımlarıyla tanınmış; Türkçeyi kaligrafiyle buluşturan öncü isimlerden biri olarak anılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Çalışkan, 1 Şubat 2025’te 97 yaşında hayatını kaybetmişti.