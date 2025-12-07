ABD merkezli finans kanalı CNBC, yaklaşık 30 yıl sonra ikonik tavus kuşu simgesini kaldırarak yeni bir marka kimliğine geçiyor. Kanal, 13 Aralık 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla yeniden markalaşma sürecini resmen başlatacak.

Yeni logo, ilk kez 4 Aralık 2025’te düzenlenen Versant Yatırımcı Günü’nde tanıtıldı. CNBC Başkanı KC Sullivan, yatırımcılara yaptığı sunumda, “Bu değişim, ilerlediğimiz yönün ve girdiğimiz heyecan verici yeni dönemin bir sembolü,” dedi. Sullivan, CNBC’nin her zamankinden daha güçlü ve vazgeçilmez bir küresel marka olduğunu vurguladı.

ORJİNAL LOGOYA GERİ DÖNÜŞ

Yeni tasarım, CNBC’nin finans alanındaki uzmanlığını öne çıkarırken 1989’daki ilk logoya da gönderme yapıyor. Logo merkezindeki “N” harfi geçmiş ile bugün arasında bir bağ kuruyor. Simgede yer alan yukarı ok ise hem ağın grafik dilinin bir parçası hem de finans piyasalarında yükselişi temsil eden bir işaret olarak öne çıkıyor.

Ok sembolünün, CNBC’nin 2023’teki yayın tasarımında kullanılan “parçalanmış kare hareket” yaklaşımının devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Tasarımcılar, okun aynı zamanda eski NBC tavus kuşuyla görsel bir bağ kurduğunu, adeta geride bırakılmış bir tüyü çağrıştırdığını ifade ediyor. İşte dünyaca ünlü kanalın yeni logosu:

BİRÇOK UNSURDA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

13 Aralık’taki dönüşümle birlikte CNBC’nin, program açılışlarından stüdyo dekorasyonuna kadar birçok unsurda değişikliğe gitmesi bekleniyor. NBC tavus kuşuna atıfta bulunan animasyonlar ve grafik efektler kaldırılırken, kanal 5 Aralık’tan itibaren yeni marka kimliğini tanıtan özel bir promo serisi yayınlamaya başladı.