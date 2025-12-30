

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan son bildirim, evlerde sıkça kullanılan bir temizlik ürününü gündeme taşıdı. Yapılan incelemelerde, ürünün teknik mevzuata aykırı olduğu tespit edildi ve tüketici güvenliği açısından acil önlem alındı.

HANGİ ÜRÜN TOPLATILIYOR?

Bakanlık kayıtlarına göre, Best marka mutfak yağ çözücü ürününün 750 mililitrelik ambalajı güvensiz bulundu. Türkiye menşeli ürünün, Namık Gökçel Alfa Kimya Temizlik Ürünleri Ticaret tarafından piyasaya arz edildiği belirtildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ AÇIKLANDI

Yetkililer, ürünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine sahip olmaması nedeniyle teknik mevzuata aykırı olduğunu bildirdi. Bu eksikliklerin, özellikle çocuklar açısından ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR?

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede ürünün;

-Görme hasarı

-Yanıklar

-Yaralanmalar

gibi ciddi sağlık riskleri taşıdığı ifade edildi. Bu nedenle ürün, “güvensiz” kategorisinde değerlendirildi.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATILIYOR

12 Aralık 2025 tarihli kararla birlikte söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı. Aynı zamanda, halihazırda satışta bulunan ürünlerin toplatılması yönünde de işlem başlatıldı.

İLGİLİ MEVZUAT DETAYI

Karar;

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Detarjanlar Hakkında Yönetmelik

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) mevzuatı çerçevesinde alındı.

Yetkililer, tüketicilere evlerinde bulunan temizlik ürünlerinin etiketlerini dikkatle incelemeleri ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Güvensiz ürünlerin kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bir kez daha hatırlatıldı.