DİMES Genel Müdürü Cem Kurt (50), İstanbul’da hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 2,5 yıldır DİMES A.Ş.’de genel müdürlük görevini yürüten Cem Kurt, daha önce Doğanay’da CEO, Tamek, Danone ve UNO Unmaş (Yıldız Holding) gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Cem Kurt’un cenazesi dün İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olan Cem Kurt, İş İdaresi (MBA) ve Uluslararası Pazarlama alanlarında yüksek lisans yaptı. Kariyerinde birçok gıda ve içecek devinde genel müdür ve CEO pozisyonlarında görev aldı.

2015 yılından bu yana MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Cem Kurt, evli ve iki çocuk babasıydı.