Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde satışta olan yerli üretim Türk markası “Yörükoğlu” imzalı geleneksel şekerleme, içeriğinde tespit edilen bir katkı maddesi nedeniyle geri çağrılıyor.

Almanya merkezli Natur Food GmbH tarafından üretilen ve dağıtımı yapılan “Yörükoğlu Narlı Cevizli Sucuk” adlı ürün, ülkenin gıda güvenliği standartlarına takıldı.

Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL) tarafından yapılan açıklamada, ürünün içeriğinde “Cochenillenrot A” (E 120) renklendiricisine rastlandığı belirtildi. Bu madde, Karmin olarak da biliniyor ve bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

Geleneksel Türk lezzeti, modern regülasyonlara takıldı

Türkiye'nin geleneksel tatlı kültürünü temsil eden ve Almanya’da gurbetçiler tarafından da ilgi gören “narlı cevizli sucuk”, doğal içerikleriyle öne çıkarken, bu kez içeriğindeki doğal ancak hayvansal kökenli boya maddesi nedeniyle gündemde.

Gıda güvenliği birimleri, ürünün Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde satışa sunulduğunu ve bu partilerin piyasadan toplanmasına karar verildiğini bildirdi.

COCHENİLLENROT A NEDİR?

Gıdalarda kırmızı renk vermek amacıyla kullanılan bu doğal boyar madde, kabuklu böceklerden elde ediliyor. Avrupa Birliği gıda mevzuatlarında izin verilen bir katkı maddesi olmasına rağmen, etik ve alerjen hassasiyeti nedeniyle bazı ülkelerde tartışmalı bir içerik olarak değerlendiriliyor.

ÜRÜNLERİ İADE EDİN ÇAĞRISI YAPILDI

Natur Food GmbH, tüketicilerden satın aldıkları ürünleri iade etmelerini isterken, ürünün başka hiçbir parti veya çeşidinde şu an için riskli bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve yurt dışında da pazarlanan Yörükoğlu markası, bu geri çağırma sürecini şeffaf bir şekilde yönetmeyi sürdürüyor.