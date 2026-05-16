Ünlü türkücü Sevcan Orhan, özel hayatına dair önemli bir gelişmeyi paylaştı. Orhan, evlilik kararı aldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, önceki gün açıklama yapan Sevcan Orhan, evlilik müjdesi verdi. İlişkisinin güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Orhan "Çok mutluyum her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI

Düğün için tarih veren Orhan, "Eylül ayında düğünümüzü düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan çiftin aileler arasında ilk adımı da atmaya hazırlandığı belirtildi. Orhan, bu hafta sonu isteme merasimi yapılacağını ifade etti.

'BEBEK İSTİYORUM'

Henüz balayı planlaması yapmadıklarını söyleyen Sevcan Orhan, bebek düşüncelerini de paylaştı. Anne olmak istediğini belirten Orhan, “Belli yaştan sonrası hem riskli hem de biyolojik olarak zor olabiliyor. İstiyorum. Allah nasip ederse olsun, etmezse de Allah dileyen herkese versin” şeklinde konuştu.