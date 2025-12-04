Kasım ayında, yapay zeka yüzünden birçok mesleğin yok olacağını, bu durumun müzik sektörüne de büyük zarar vereceğini öne sürerek UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'na tırmanan türkücü Aydın Aydın, burada protesto amacıyla sazını parçalamıştı.

Aydın'ın 2 bin 100 yıllık tarihe sahip eserler üzerinde sazını parçalaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı harekete geçirdi.



İNCELEME BAŞLATILDI



Sabah'ta yer alan habere göre, Aydın'ın tarihi eserlere zarar verdiği iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.







