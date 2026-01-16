Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile aşk yaşadığını doğruladı.

Phuket tatiline ilişkin konuşan Orhan, “25 yıldır çalışıyorum, o tatili yapabilecek gücüm vardı. Benim için bir sıkıntı yoktu” dedi.

SnobMagazin'de yer alan habere göre, belediye işçilerinin maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı dönemde tatilde olduklarının hatırlatılması üzerine Orhan, “Görkem Bey siyasetçi, o kısım onu ilgilendirir” ifadelerini kullandı.

Birliktelik sorusuna net yanıt veren Orhan, “Evet, güzel gidiyor. Mutluyum” derken, tatilin gündem olmasına ilişkin ise “Yansıtılan farklı, yaşanan farklı” değerlendirmesinde bulundu.