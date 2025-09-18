2026 yılıyla birlikte vatandaşın ödeyeceği vergi ve harçlara büyük zamlar geliyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “En iyimser ihtimalle” diyerek zamlı tutarları paylaştı. Kalan iki ayda ÜFE’nin sıfır gelmesi durumunda bile bazı vergilerde yüksek artışlar söz konusu olacak.
YENİ TUTARLAR BELLİ OLDU
Bingöl’e göre bazı öne çıkan kalemler şöyle:
IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.010 TL
Yurt dışı çıkış harcı: 1000 TL → Ocak’ta 1.250 TL (Ağustos ayında 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarılmıştı)
Üç yıllık pasaport: 11.274 TL → 14.092 TL
Araç muayene ücreti: 2.620 TL → 3.276 TL
En düşük radar/trafik cezası: 2.167 TL → 2.710 TL
2 yaşında, 1.6 motorlu otomobilin MTV’si: 9.627 TL → 12.033 TL
Damga vergisi: 665 TL → 831 TL (Üç ay içinde 441 TL’ye yükselmişti ocakta da 831 TL’ye yükselecek)
YÜZDE 25'İ AŞAN ARTIŞLAR
Vergi uzmanı Bingöl, “Bazı vergilerde yüzde 25’in üzerinde bir yeniden değerleme bizi bekliyor” uyarısında bulundu. Bu durum, özellikle pasaport, MTV ve damga vergisi gibi kalemlerde vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek.