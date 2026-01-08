Ekstrem sporlar dünyası, yaşanan trajik bir kazayla sarsıldı. Dünyanın en deneyimli wingsuit (kanatlı tulum) sporcularından biri olarak gösterilen Amerikalı atlet Brendan Weinstein, Güney Afrika’nın Cape Town kentinde bulunan Table Dağı’ndan yaptığı atlayış sırasında hayatını kaybetti.

1086 METREDEN ATLADI, 10 SANİYEDEN KISA SÜREDE KAYALIKLARA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre 32 yaşındaki Weinstein, yaklaşık 1086 metre yükseklikten atladı. Ancak yeterli irtifaya ulaşamayan sporcu, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla, popüler bir yürüyüş parkurunun yakınındaki kayalıklara çarptı. Düşüşün 10 saniyeden kısa sürdüğü belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ GİZLİCE AŞTI

Kısa süre önce evlendiği eşi Kivia Martins ile kısa süre önce baba olan Weinstein’ın, son derece zorlu uçuş için tek başına Cape Town’a gittiği öğrenildi. İddialara göre Red Bull ile sponsorluk anlaşması bulunan sporcu, kanatlı elbise ve paraşütünü personelden gizleyerek teleferikle zirveye çıktı. Yetkililerin fark etmesi halinde atlayışa izin verilmeyeceği öne sürüldü.

YÜRÜYÜŞÇÜLER FACİAYA TANIK OLDU

Zirveye ulaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika yürüyen Weinstein, daha önce wingsuit atlayışlarının yapıldığı bir noktaya geçti. Ekipmanlarını giyen sporcu, sabah saat 09.00 sıralarında kendini boşluğa bıraktı. O sırada bölgede bulunan çok sayıda yürüyüşçü, yukarıdan gelen sesi duyduklarını ve sporcunun kayalıklara düştüğünü gördüklerini anlattı.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER EDİLDİ

Olayın ardından Vahşi Doğa Arama ve Kurtarma ekipleri ile SanParks korucuları alarma geçirildi. Helikopter destekli arama çalışmaları sonucunda ağır yaralı halde bulunan Weinstein, saat 10.00 sularında Table Dağı’ndan helikopterle alınarak ambulansa taşındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“SON DERECE TEKNİK BİR ATLAYIŞTI”

Eski Güney Afrikalı paraşütçü Jeff Eiliff, atlayışın son derece teknik olduğunu vurgulayarak, Weinstein’ın yerel BASE atlayıcılarına danışmadan doğrudan ABD’den bölgeye geldiğini öne sürdü.

Eiliff, “Geçmişte bu noktadan başarılı uçuşlar yapılmıştı ancak bu atlayış ciddi teknik bilgi gerektiriyordu. Ne yazık ki çok trajik bir sonuçla karşılaşıldı” dedi.

1600’DEN FAZLA UÇUŞ YAPTI, TECRÜBELİYDİ

Brendan Weinstein’ın kariyeri boyunca 1600’den fazla wingsuit uçuşu, 800 BASE atlayışı ve 1000 paraşüt atlayışı gerçekleştirdiği belirtildi. Bu başarılarıyla ekstrem spor camiasında önemli bir otorite olarak kabul ediliyordu.

POLİS: DNA TEŞHİSİ GEREKECEK

Güney Afrika Polis Teşkilatı Sözcüsü Dake Gwala, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir adam Masa Dağı’nın tepesinden atladıktan sonra ölümcül şekilde yaralandı ve öldü. Yüzündeki hasar oldukça ağır olduğu için DNA teşhisi yapılması gerekecek” ifadelerini kullandı.