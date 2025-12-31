Uyuşturucu ve seks skandalı operasyonunda tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, güvenlik güçlerine iki telefonunun şifresini vermişti.Telefonların dijital incelemesinde, ünlü yapımcı Savcı ile Cebeci arasında uyuşturucuya ilişkin mesajlaşmalar bulunmuştu.

OFİSTE BULUŞMUŞLAR

Soruşturma dosyasına göre, 25 Ekim 2024'te Savcı'nın Cebeci'ye işyeri konumunu gönderdği, aynı gün saat 19.00'da Levent'teki ofiste buluştukları yazışmalarla ortaya konmuştu.

Cebeci'nin Savcı'ya gönderdiği mesajlar şöyle: "THC'mi (likit esrar) unutma, up olmak (Yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz".

Yazışmaların ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan TİMS&B şirketinin ortağı ve CEO'su Savcı saç ve kan örnekleri ile ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Ünlü yapımcının cep telefonuna el konulduğu ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildiği öğrenildi.

Savcı hakkındaki soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor ve cep telefonundaki incelemelerin ardından genişletilerek devam edecek.