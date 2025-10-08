Fandy (gerçek adı Felicia), isimli 28 yaşındaki Twitch yayıncısı, 413 binden fazla X (eski adıyla Twitter) takipçisi ve 300 bin Instagram hayranıyla tanınıyor.

'GELİYOR GLADYATÖR'

Oyun yayınlarıyla ünlenen Fandy, Nisan ayında hamileliğini, "Geliyor gladyatör geliyor! Doğum tarihi 18 Ekim" sözleriyle duyurmuştu.

'SUYUM GELDİ, BEBEK ZAMANI'

Ancak Fandy, dün X platformunda "Merhaba Twitter, suyum geldi, sanırım canlı yayın yapacağım. Bebek zamanı :)" diye yazarak hayranlarını haberdar etti.

Doğum, Fandy'nin evinde gerçekleşti. Ünlü yayıncıya doğum ekibinin yanı sıra yakın arkadaşları da destek vermeye geldi.

Fandy, sancılara rağmen sakinliğini korudu ve bebek kızı Luna'yı kucağına aldı.

'6 SAAT SÜRDÜ'

Yayın, 7 Ekim gecesi saat 23:57'de başlayıp 8 Ekim sabahı 05:45'e kadar sürdü.

TWİCT CEO'SU DA YAYINA KATILDI

Canlı yayına Twitch CEO'su Dan Clancy de katıldı. Clancy, "Fandy, bol şans ve tebrikler. Bu yolculukta en iyisini diliyorum!" dedi.

'BEBEĞİN SAĞLIĞI RİSK ALTINDA'

X'te "Fandy live birth" etiketiyle binlerce tweet atıldı.

Milyonlarca görüntülenme alan paylaşımlara, hem destek hem de eleştiri vardı. Bazı kullanıcılar, "Hayatın en doğal anını paylaşmak cesaret!" derken, bazıları ise "Dikkat çekmek için mi? Bebeğin ve annenin sağlığı risk altında!", "Ev doğumunu yayınlamak, komplikasyon olursa ne olacak? İçerik için her şey mi?" yorumunu yaptı.