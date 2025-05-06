Portekiz’de Sporting B takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Alexandre Brito, sevgilisine yönelik aile içi şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Brito’nun kız arkadaşı, geçtiğimiz cumartesi günü Montijo’daki Polis Karakolu’na giderek genç oyuncu hakkında şikâyetçi oldu.

EVDE VE SOKAKTA ŞİDDET UYGULADI

Yerel kaynak Jornal de Notícias’in (JN) haberine göre olay, saat 21.00 sıralarında Brito’nun Montijo’daki evinde gerçekleşti. Genç kadın, evde fiziksel şiddete uğradıktan sonra Brito tarafından çıplak ayakla evden dışarı çıkarıldığını ve sokakta da saldırıya uğradığını iddia etti.

Mağdur, çevredeki bir komşunun evine sığınarak ailesine ulaşmayı başardı. Ardından ailesiyle birlikte polis karakoluna giderek resmi şikâyette bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI, SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Genç kadın, daha sonra Barreiro Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı ve adli tıp incelemeleri yapıldı. Polis ifadesinde, daha önce de benzer olaylar yaşadığını belirten mağdur, Alexandre Brito’nun bir keresinde kendisini ailesinin evinden silahla tehdit ederek zorla götürdüğünü söyledi.

HAKKINDA ÖNCEDEN DE SUÇLAMALAR VAR

JN’in elde ettiği bilgilere göre, genç futbolcu kısa süre önce ehliyetsiz araç kullandığı için Montijo’da polis tarafından gözaltına alınmıştı. Sporting Kulübü’ne ulaşan JN, kulüpten henüz resmi bir açıklama alamadı. Genç futbolcuya da ulaşılamadığı belirtildi.

Sporting’in A takımına da zaman zaman çağrılan genç oyuncu hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Kulübün olayla ilgili nasıl bir tutum alacağı ise merak konusu.