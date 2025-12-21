Bir dönemin en çok konuşulan televizyon yıldızlarından biri olan Danniella Westbrook, yıllar süren uyuşturucu bağımlılığının yüzünde bıraktığı ağır izlerle uzun süre sessiz bir mücadele verdi. Eski ünlü yapım EastEnders'ın oyuncusu, yaşadığı fiziksel yıkım nedeniyle aynaya bakamadığını ve evindeki aynaları bile kaldırdığını ilk kez bu kadar açık anlattı.

BURNUNUN UCUNADAKİ KEMİK YOK OLDU

Henüz çok genç yaşta şöhretle tanışan Westbrook, aynı dönemde uyuşturucu ile de tanıştı. Zamanla bağımlılığa dönüşen bu süreç, özellikle burnunda ve ağız bölgesinde ciddi hasara yol açtı. Öyle ki burnunun ucundaki kemiğin büyük ölçüde yok olduğu ortaya çıktı.

Yıllar boyunca defalarca ameliyat masasına yatan Westbrook, bu girişimlerin çoğunda istediği sonucu alamadı. Başarısız operasyonlar hem fiziksel acıyı hem de ruhsal çöküşü beraberinde getirdi. Ünlü oyuncu, yaşadığı bu süreçte kendisini toplumdan soyutladığını ve uzun süre kameralarından uzak kaldığını söylüyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ UMUDU

52 yaşındaki Westbrook, şimdi ise yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çalışmaya başladığı yeni doktoruyla birlikte önümüzdeki dönemde birden fazla ameliyat geçirmesi planlanıyor. Amaç yalnızca estetik değil, sağlığına kavuşmak ve normal bir yaşama yeniden tutunmak.

Uyuşturucudan tamamen uzak bir hayat sürdüğünü vurgulayan Westbrook, ailesiyle olan bağlarının güçlendiğini ve çocuklarıyla ilişkilerinin eskisinden çok daha iyi olduğunu dile getiriyor. Babasının vefatının ise hayatındaki en büyük kırılma anlarından biri olduğunu söylüyor.

“YENİDEN BAŞLAMAK MÜMKÜN”

Yaşadıklarını bir uyarı ve umut hikayesi olarak paylaşan Westbrook, bağımlılıkla mücadele edenlere de sesleniyor. Ona göre düşüş ne kadar sert olursa olsun, hayat tamamen bitmiş sayılmıyor.

Uyuşturucudan sonra da bir hayat olduğunu söyleyen eski oyuncu, insanın kendine ikinci bir şans verebileceğini hatırlatıyor.