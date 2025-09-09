Pop müziğin asi prensesi Britney Spears yine gündemde. Son dönemde sosyal medyada paylaştığı cesur dans videolarıyla konuşulan yıldız hakkında bu kez şoke eden iddialar ortaya atıldı.

PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU

43 yaşındaki ünlü şarkıcının paylaştığı görüntüler, hayranlarını ve yakın çevresini endişelendirdi. Spears’ın dev malikanesinde büyük bir dağınıklık olduğu öne sürülüyor. Üstelik iddialara göre evde köpeklerin ardından bile temizlik yapılmıyor.

AİLESİ YİNE BRİTNEY'E YÜKLENDİ

Daily Mail’e konuşan aile üyeleri, Spears’ın ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini doğruladı. Bir yakını, “Bunu yıllardır olduğu gibi atlatmaya çalışıyor, kimse müdahale etmiyor” derken, başka bir aile üyesi çok daha sert konuştu: “Britney hiç iyi durumda değil. Düzen yok, temizlik yok… Yetişkin gibi işlev göremiyor.”

DAĞINIK STAR SESSİZ KALDI

Hakkındaki iddialara karşı sessizliğini koruyan Spears, sosyal medyada ise paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Britney Spears, 12 Kasım 2021’de tam 13 yıl süren vesayet hayatına veda etmiş, özgürlüğünü “hayatımın en güzel günü” sözleriyle kutlamıştı. Ancak babası Jamie Spears’ın yıllarca süren baskıcı kontrolü, hala hafızalardaki yerini koruyor.

Görünüşe göre, pop müziğin yıldız ismi Britney Spears’ın fırtınalı hayatı magazin gündeminden hiç düşmeyecek gibi görünüyor. 🌪️