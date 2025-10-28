“Baba” (The Godfather) serisinin Oscar ödüllü yönetmeni Francis Ford Coppola, borçlarını ödeyebilmek amacıyla saat koleksiyonundaki bazı parçaları satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Coppola, Roma’dan yaptığı açıklamada, 6 Aralık’ta bir müzayede sitesi aracılığıyla 7 saatini satışa sunacağını duyurdu. Yönetmen, açıklamasında, “Gemiyi ayakta tutabilmek için biraz paraya ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

Coppola’nın maddi zorluklar yaşaması yeni bir durum değil. Yönetmen, 1982 yılında büyük bütçeli müzikal filmi One from the Heart’ı çekerken projeye kendi parasını yatırmış, film gişede beklenen başarıyı sağlayamayınca büyük borç altına girmişti. 1992 yılında yaptığı iflas başvurusunda ise alacaklılarına 98 milyon dolar borcu olduğunu ve 53 milyon dolarlık varlığa sahip olduğunu beyan etmişti.