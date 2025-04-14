Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük Hazar Ergüçlü ile beş yıllık aşk yaşamıştı. Aralarındaki fikir ayrılıkları yüzünden ayrılan ikilinin arasındaki yaş farkı ise uzun süre gündemden düşmemişti.
Şimdilerde 'İnci Taneleri' dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü ayrılığın ardından DJ Efe Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
Onur Ünlü de yönetmen koltuğunda oturduğu 'Şımarık' filminin galasına yeni sevgilisi ile katılarak ilişkisini duyurmuştu.
Ünlü, önceki akşam ise fena yakalandı. Magazin Burada'nın muhabirleri tarafından Beyoğlu'nda bir sokak eğlencesinde görüntülenen Onur Ünlü, yeni aşkıyla öpüşürken görüntülendi.
Sokaktaki kalabalığı umursamadan sık sık öpüşen çiftin o halleri dikkat çekti.