İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2025’te Seren Yüce’nin Kazım Orbay Caddesi’ndeki evinde yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı çalışma yürüttü.

MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheliden birinin binaya girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini, ardından aynı motosikletle kaçtıklarını belirledi.

BİR SÜREDİR TEHDİT EDİLİYORMUŞ

Yüce ve eşinin ifadelerinde, bir süredir tehdit aldıklarını ve saldırı günü cep telefonuyla arandıklarını söylemeleri üzerine soruşturma derinleştirildi.

Şüphelilerin sahte plakalı motosikleti Kağıthane’de sakladıkları adres tespit edilirken, motosikleti kullanan T.K. (27) ile temin eden U.G. (36) 31 Aralık’ta gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, fişek ve saldırıda kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren B.Y. (27) ile olayı organize ettiği belirlenen F.F.K. (32) ve M.R.T. (30) ise 5 Ocak’ta Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. tutuklanırken, U.G. adli kontrolle serbest bırakıldı; diğer üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.