2018'de yönetmen Onur Ünlü ile ilişkiye başlayan oyuncu Hazar Ergüçlü'nün aşkı herkese sürpriz olmuştu. Çiftin arasında 19 yaş olması uzun süre gündemden düşmemişti.

Eleştirilere inat yıllar boyunca ilişkisine devam eden Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, 5 yıl süren ilişkiyi 2023'te noktalamıştı.

O günden sonra herkes kendi yoluna gitti. Ergüçlü Instagram hesabından DJ Efe Çelik ile aşk yaşadığını duyurmuştu, Ünlü de bir filmin galasına yeni sevgilisi ile el ele katılmıştı.

İlişkisi devam eden Onur Ünlü önceki akşam Cihangirde bir mekanda sevgilisi ile görüntülendi.

Ünlü, flaşlar patlayınca "Oha! İzin isteyin" diyerek tepki gösterdi. Eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. "Rızam yoktur silin" diyerek bağırdı.