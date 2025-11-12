2018'de yönetmen Onur Ünlü ile ilişkiye başlayan oyuncu Hazar Ergüçlü'nün aşkı herkese sürpriz olmuştu. Çiftin arasında 19 yaş olması uzun süre gündemden düşmemişti.

Eleştirilere inat yıllar boyunca ilişkisine devam eden Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, 5 yıl süren ilişkiyi 2023'te noktalamıştı. O günden sonra herkes kendi yoluna gitti.

İzmitli yönetmen Onur Ünlü katıldığı 'Kocaeli Büyütenler' adlı YouTube programında söyledikleriyle gündeme geldi.

Bir dönem 'Hayatımı Satıyorum' adlı bir internet sitesi açarak sahibi olduğu eşyaları satan Ünlü, o siteyle ilgili konuştu:

"Bir sürü şey sattım. Dua satıyordum mesela; iş bulma duası, sevgili yapma duası gibi. Bana 'Şu konuda dua eder misin?' diye yazıyorlardı, ben de dua ediyordum."

"Sonra da e-mail gidiyordu o kişilere; 'Duanız edilip ilgili yere gönderilmiştir, umarız kabul edilir' diye."

"Çok kazanmadım ama satıyordum yani. Takibe takip de satıyordum Instagram'dan. 25-30 kişiyi takipteydim, 25'ini parayla takip ediyordum.

"İNEK, TARLA DA SATTIM"

"Bu site işi ciddiydi. İnek sattım bir ara. Tarla da satıyordum. Çok manasız şeyler sattım."