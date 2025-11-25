Sahibi olduğu Flu TV ile YouTube yayınında bulunduğu açıklamaların ardından hakkında soruşturma başlatılan yönetmen İlker Canikligil, 25 Mart 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Canikligil hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiaları ile yürütülen yargılama aşamasında Canikligil, 26 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.



CEZAEVİNE GİRMEYECEK



Normal şartlar altında 2 yıl ve üzeri hapis cezalarında HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı verilemezken, ayrı ayrı suçlardan ceza alması nedeniyle mahkeme Canikligil için HAGB kararı aldı.



Canikligil, 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suçtan hapis cezası almaması halinde cezaevine girmeyecek. Yönetmene bu süreçte yeni bir suç nedeniyle hapis cezası verilmesi halinde, aldığı 26 aylık hapis cezası ile yeni cezası içtima edilerek hüküm verilecek.