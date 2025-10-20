Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde zorlandığı maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Puanını 19'a taşıyarak can suyu bulan sarı lacivertliler, taraftarına stres dolu anlar yaşattığı mücadeleden 3 puanla ayrılsa da eleştiri sesleri yükselmeye devam etti.

Maçın ardından Kontraspor'da konuşan eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan bahsederken adeta çılgına döndü. Stres yüklü bir maçın geride kaldığını söyleyen Kahveci "Yok abi, Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak, çıkmadan olmaz! Fenerbahçe'nin oyunu taraftarı hem sevindiriyor hem de sinir krizine sokuyor" sözlerini sarf etti.

'SABAHI GÖREBİLİR MİYDİ?'

Performansıyla eleştiri oklarının ana odağı olan Sebastian Szymanski için de konuşan Kahveci, son haftalarda Polonyalı yıldızın büyük düşüş yaşadığını belirtti. Yol ayrımı imasında bulunan Kahveci "Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir" ifadelerini kullandı.



Deneyimli futbol adamı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun bıçak sırtında olduğunu da aktararak, "Bugün maç 2-2 bitseydi, Tedesco yarın sabahı görebilir miydi? Taraftar iyi oyuna değil, sonuca bakar" değerlendirmesinde bulundu.