Başarılarıyla gündemden düşmeyen ünlü isimler, sosyal medya paylaşımlarıyla da adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda ünlü isimler arasında başlayan “öğün paylaşımı” akımına Derya Uluğ da katıldı. Uluğ’un yemeği ise takipçilerini şaşkına çevirdi.

AKIMI KİM BAŞLATII?

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Çağla Şikel ve Ceyda Ateş’in akşam yemeği paylaşımları bu yeni akımı başlatan atak oldu. Çağla Şikel’in çiğ kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltısı, Ceyda Ateş’in ise haşlanmış kabak, yoğurt ve yeşillikten oluşan tabağı takipçilerin dikkati çekti. Son olarak Derya Uluğ da akıma katılarak bir öğün yemeğini paylaştı.

ULUĞ'UN TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, akşam yemeğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tabağında sadece ceviz, biber, zeytin ve ekmek olan Derya Uluğ’un bu paylaşımı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Birçok kullanıcı, "Bu kadarcık yemekle nasıl doyuyorsun?" gibi yorumlar yaparak cevap verdi.