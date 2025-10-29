Ünlü isimler kazançlarını değerlendirme konusunda birbirinden farklı yollar izliyor. Kimi güvenli liman olarak altını tercih ederken, kimisi emlak yatırımıyla servetini büyütüyor. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeni Çağ gazetesindeki köşe yazısında ünlülerin yatırım alışkanlıklarını kaleme aldı. Dağıstanlı'nın paylaşımında en dikkat çeken ünlü ise Aşkın Nur Yengi oldu.

BÜLENT ERSOY SERVETİNİ ALTINA BAĞLADI

Türk müziğinin efsanevi ismi Bülent Ersoy, kazancının büyük kısmını altın yatırımı ile değerlendiriyor. Diva, birikimlerinin bir bölümünü de Türk lirası olarak bankada tutan Ersoy, günlük harcamalarını ise bankadaki faiz gelirleriyle karşılıyor.

YILDIZ TİLBE RİSKSİZ YATIRIMLARDAN YANA

Hem besteleri hem de samimi kişiliğiyle sevilen Yıldız Tilbe, faiz sistemine karşı duruşuyla biliniyor. Sanatçının gelirinin büyük bölümünü sahne performansları ve kira getirileri oluşturuyor. Tilbe, yatırım konusunda temkinli ve risksiz adımlar atmayı tercih ediyor.

AJDA PEKKAN DA ALTINA YATIRIM YAPANLARDAN

Süperstar Ajda Pekkan, birikimlerini değerlendirme konusunda Bülent Ersoy’la benzer bir yol izliyor. Pekkan’ın altın alım işlemlerini genellikle kendisi yerine yardımcısının kuyumculardan düzenli olarak yaptığı öğrenildi.

GAYRİMENKUL KRALİÇESİ: SİBEL CAN

Uzun yıllardır gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Sibel Can, bu alanda rekor kırmış durumda. Sanatçı, “1990’larda kazandığım ilk parayla Karagümrük’ten beş katlı bir apartman aldım” sözleriyle yatırım geçmişini anlatmıştı. Bugün itibarıyla İstanbul, Miami, Londra ve Nice’te toplam 50 gayrimenkule sahip olduğu biliniyor.

Can'ı 50 mülkle Necati Şaşmaz, ardından yaklaşık 30 ev ve dükkânla Seda Sayan takip ediyor.

ARA YATIRIMCILARI: KENAN, SERENAY VE TUBA

Yatırımlarını arsaya yönlendiren ünlüler arasında Kenan İmirzalıoğlu öne çıkıyor. Oyuncunun, Balat ve Tarlabaşı’nda çok sayıda mülkü bulunuyor. Şimdiki hedefinin ise Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerindeki geniş araziler olduğu belirtiliyor.

Benzer şekilde, Serenay Sarıkaya da Ege ve Marmara bölgelerinde değerli arsalar satın alarak “arsa avcısı” olarak anılıyor.

Tuba Ünsal ise rotasını Rize’nin Fındıklı ilçesine çevirdi ve burada arazi yatırımlarına başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy da Lüleburgaz-Hamitabat bölgesinde kendilerine ait çiftlik evleri inşa ettirdi.

SANAT DÜNYASININ GİZLİ EMLAK USTASI

Son dönemde yatırım başarısıyla konuşulan Aşkın Nur Yengi, emlak konusundaki öngörüsüyle sanat camiasında ayrı bir yere sahip. İstanbul’daki yatırımlarını çeşitlendiren Yengi, İngiltere, Fransa ve ABD’de edindiği mülklerle dikkat çekiyor.

Sanatçının yurt dışındaki evlerinin, lüks ve prestijli semtlerde yer aldığı söyleniyor. Yakın çevresine göre Yengi, kazançlarını büyük bir dikkatle değerlendiriyor. Onu yakından tanıyanlar, “Sanat dünyasında ticareti bu kadar iyi bilen başka kimse yok” diyerek, sanatçının finansal başarısına övgüler yağdırıyor.