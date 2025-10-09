İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Deren Talu, Dein Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.

SERBEST KALDILAR

Dün sabah erken saatlerde ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu'na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ünlüler işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

BAŞKA ODAYA ALINDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü isimler ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada oturmak istemedi. Ünlüler, bu rahatsızlıklarını dile getirince Polat çifti avukat Feyza Altun'un bulunduğu odaya alındı.

"BİZ KENDİMİZDEN ÇOK EMİNİZ"

Dilan Polat eşiyle serbest kaldıktan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı:

"Ne oldu, neden oldu, sabah 7'de neden eve jandarma geldi bilmiyoruz. Henüz iki hafta dolmadan kıl testimiz temiz gelmişken, aynı şekilde suçlama ile farklı dosyadan şafak operasyonu yapıldı. İnsanın onuru, gururu, itibarı çok değerlidir. Hepsi zedelendi. Kendimizden eminiz, alnımız ak, başımız dik. Ancak çok üzgünüz. Bu testlerin sonuçlarını da aynı şekilde haber yapın lütfen. Çocuklarımın psikolojisi için adalet istiyorum."