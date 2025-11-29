

Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla hep ilgi odağı olmayı başaran Ajda Pekkan bu kez Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni biten süper lüks villasıyla gündeme geldi.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Süperstar tadilat ve dekorasyonu 4 yıl süren villasına bugüne kadar 30 milyon TL harcamış. Tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar, zemin ve havuzu yıktırıp yeniden yaptırmış. Siyah-gri ağırlıklı mobilyaları özel tasarlanmış, Feng Şui'ye göre yerleştirilmiş.

YAN KOMŞUSU EBRU GÜNDEŞ

Bu arada artık yılın yarısını bu evde geçirecek olan Ajda Pekkan'ın yan komşusu da yazları Bodrum'a gelen Ebru Gündeş.

Pekkan, 2013 yılında oynadığı bir reklamdan para almamış, reklam karşılığı kendisine bu villa verilmişti.