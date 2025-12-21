İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü, Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

‘fuhuşa teşvik ve aracılık etme’ suçundan gözaltına alınan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ile ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü olmak üzere yedi isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Eser Küçükerol, Mehmet Güçlü, Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Altı isim de tutuklandı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alınmıştı.

İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirilmişti.