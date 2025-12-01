Yeni yıla 1.5 ay kala, ünlü sanatçıların sahne alacağı bazı otellerde rezervasyonlar şimdiden doldu...

160 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Candan Erçetin, Cenk Eren ve Murat Dalkılıç'ın Antalya'da sahneye çıkacağı otelde 31 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında 3 gece konaklama için en düşük fiyat iki kişi için 77 bin TL'den başlıyor, oda seçeneğine göre fiyatlar 160 bin TL'ye kadar çıkıyor.

TARKAN İZDİHAMI

Bafra'daki otelde sahne alacak Tarkan'ın otelinde tüm odalar doldu.

KKTC'de de bazı otellerde rezervasyonlar kapatıldı. KKTC'de sahneye çıkacak ünlüler arasında Derya Uluğ, Melek Mosso, Işın Karaca, Mahsun Kırmızıgül, Hadise, Zeynep Bastık, Gülşen, Ümit Yaşar, Nükhet Duru, Gökhan Tepe, İrem Derici ve Koray Avcı yer alıyor.

Antalya ve KKTC dışında AAfyonkarahisar'da Oğuzhan Koç ve Hande Ünsal, Sarıkamış'ta Fedon ve Sapanca'da Bülent Serttaş ile Ferhat Göçer sahneye çıkacak.