Ramazan Bayramı’nda ünlü şarkıcılar sahne alacak ve konserlerinden dudak uçuklatan ücretler kazanacak. Bayramın 3 günlük sürecinde sahne alacak isimler ve ücretleri şöyle:

REKOR EBRU GÜNDEŞ, SİBEL CAN VE MAHSUN KIRMIZIGÜL'DE

Bayramda rekor kazanç sağlayacak isimler de belli oldu. Ebru Gündeş, Antalya ve Kıbrıs konserlerinden toplam 26 milyon TL kazanacak. Sibel Can, aynı şehirlerde sahne alarak 16 milyon TL, Mahsun Kırmızıgül ise Antalya ve Kıbrıs konserlerinden 15 milyon TL elde edecek.

10 MİLYONUN ÜZERİNDE KAZANACAKLAR

Bayramda sahne alacak ve 10 milyon TL’nin üzerinde ücret kazanacak isimler belli oldu: Özcan Deniz, Antalya ve Kıbrıs konserlerinden 12 milyon TL alacak. Yıldız Tilbe, Kıbrıs ve Bursa sahnelerinden 12 milyon TL, Derya Bedavacı ise Antalya, Kıbrıs ve İzmir konserlerinden toplam 10 milyon TL kazanacak.

EN DÜŞÜK ÜCRET: 3 MİLYON TL

Zara, Kıbrıs ve İstanbul sahnelerinden toplam 3,3 milyon TL elde edecek. İrem Derici, Yunanistan ve Kıbrıs konserlerinden 5 milyon TL, Bülent Ersoy ise İzmir sahnesinden 6 milyon TL kazanacak.

Erol Evgin, Antalya konserinden 3,5 milyon TL, Nilüfer Antalya sahnesinden 3 milyon TL, Simge Sağın ise Eskişehir ve Kıbrıs sahnelerinden 5,5 milyon TL alacak.

Aşkın Nur Yengi, Antalya ve Kıbrıs konserlerinden 6 milyon TL, Koray Avcı aynı şehirlerde sahne alarak 6 milyon TL, Candan Erçetin ise Antalya ve Kıbrıs konserlerinden 8 milyon TL kazanacak.

ORTALAMA KAZANÇLAR 6 MİLYON TL

Deha, Kıbrıs ve İstanbul sahnelerinden 6 milyon TL, Berkay İstanbul ve Kıbrıs konserlerinden 5 milyon TL, Gökhan Tepe ise Antalya ve Kıbrıs sahnelerinden 4 milyon TL alacak.

Linet, İzmir ve Antalya sahnelerinden 5 milyon TL, Ayta Sözeri Antalya ve Kıbrıs konserlerinden 4 milyon TL, Alişan Kıbrıs sahnesinden 3 milyon TL kazanacak.

Funda Arar ve Melek Mosso, Antalya ve Kıbrıs sahnelerinden 6 milyon TL alırken, Hande Yener Kıbrıs sahnesinden 4 milyon TL elde edecek.

Son olarak, Deniz Seki Antalya sahnesinden 3 milyon TL, Serkan Kaya İstanbul ve Kıbrıs konserlerinden 6 milyon TL, Hadise ise Kıbrıs sahnesinden 6 milyon TL kazanacak.

Bayram boyunca sahnelerdeki bu ünlü isimlerin performansları hem müzikseverleri hem magazin gündemini hareketlendirecek.

KAZANÇLARIN YÜKSEKLİĞİ ŞAŞIRTTI

Ünlü isimlerin konser ücretleri ve sahne takvimleri sosyal medyada gündem olurken, hayranlar hem bayramda hangi şarkıcıları izleyeceklerini tartışıyor hem de kazançların yüksekliğine şaşırıyor. Özellikle Ebru Gündeş, Sibel Can ve Mahsun Kırmızıgül’ün bayram sahneleri dudak uçuklatan ücretleriyle dikkat çekiyor.

Bayram boyunca konserler sadece müzikseverleri değil, magazin gündemini de meşgul edecek gibi görünüyor.